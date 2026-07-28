İsrail, Batı Şeria'da 3 Filistinli Evi Yıktı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'da 3 Filistinli Evi Yıktı

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İsrail ordusu, Batı Şeria'da 3 Filistinli evi yıkarak bölgedeki yıkım operasyonlarını sürdürdü.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Şakba ve Dura beldelerinde Filistinlilere ait 3 evi yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Ramallah'ın batısındaki Şakba beldesine baskın düzenledi.

Buldozerler eşliğinde beldeye giren İsrail ordusu, Mahmud Bilal Hassan isimli Filistinlinin evini yıktı.

İsrail ordusu ayrıca El Halil'in güneyindeki Dura beldesine bağlı Deyr Razih köyüne baskın düzenleyerek Filistinlilere ait 2 evi daha yıktı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinin verilerine göre, İsrail, 2026'nın ilk altı ayında 341 yıkım operasyonunda Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı. Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönemde İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ise 2025 yılı içinde gerçekleştirilen yıkımlar nedeniyle 1700'den fazla Filistinli zorla yerinden edildi.

Filistinli yetkililer, İsrail'in "ruhsatsız yapı" gerekçesini işgal altındaki Batı Şeria'nın C Bölgesi'nde Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkımını artırmak için kullandığını belirtiyor. Yetkililer, bu bölgede Filistinlilerin inşaat ve arazi ıslahı için gerekli izinleri almasının neredeyse imkansız olduğunu ifade ediyor.

Batı Şeria, 1995 tarihli Oslo 2 Anlaşması uyarınca "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılıyor. "A" bölgesi Filistin yönetiminin tam kontrolünde bulunurken, "B" bölgesinde sivil yönetim Filistin'e, güvenlik kontrolü ise İsrail'e ait. Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan "C" bölgesi ise tamamen İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 3 Filistinli Evi Yıktı - Son Dakika

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