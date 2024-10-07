İsrail, Batı Şeria'da 45 Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 45 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Eriha, Cenin, Nablus, Kalkilya ve Doğu Kudüs kentlerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir kadın ile eski tutukluların da bulunduğu en az 45 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 100'ü aştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.