İsrail, Batı Şeria'da 5 evi yıktı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 5 evi "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Beytüllahim, El-Halil ve Ürdün Vadisi'nde (Ağvar) baskın düzenledi.

İsrail askerleri, El Halil kentinin Haska Mahallesi'nde 3 katlı bir villayı "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıktı.

Beytüllahim sınırlarındaki Velce Beldesi Meclis Başkanı Hadr el-Arac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Kudüs Belediyesine ait buldozerlerin, Beytüllahim ile Kudüs arasındaki El-Velce beldesinde bir evi yıktığını belirtti.

Arac, İsraillilerin beldede her gün Filistinlilere ait evleri yıktığını söyledi.

Filistinli aktivist Eymen Garib de İsrail askerlerinin, Ürdün Vadisi'nde, derme çatma yapılmış 3 Filistinlinin evini "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktığını kaydetti.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısında Batı Şeria'da Filistinlilere ait 318 iş yerinin yıkıldığı, 85'i Kudüs'te olmak üzere 359'una yıkım ihtarı yapıldığı kaydedildi.

İşgal altındaki bölgede İsrail Belediyesi, Filistinlilere inşaat izni vermeyi reddediyor ve yapılan ev ve işyerlerini de ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıyor.