İsrail Batı Şeria'da 7 Kaçak Yerleşim Birimi Kurdu - Son Dakika
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İsrail Batı Şeria'da 7 Kaçak Yerleşim Birimi Kurdu

Filistin topraklarında son 6 ayda İsrailliler tarafından 7 yeni kaçak yerleşim birimi inşa edildi.

23.12.2024 11:18
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Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da son 6 ayda 7 yeni "kaçak yerleşim birimi" inşa ettikleri bildirildi.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now'dan (Şimdi Barış) yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın "B" bölgesinde yeni kaçak yerleşim birimlerinin inşa edildiğine işaret edildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son 6 ayda Batı Şeria'da inşa ettiği kaçak yerleşim birimi sayısının 7'ye ulaştığı aktarılan açıklamada, söz konusu yerleşim birimlerinden 5 tanesinin Beytullahim kentinin doğu ve güneydoğusunda geniş alanlara inşa edildiği belirtildi.

İnşa edilen kaçak yerleşim birimlerinden birinin de Batı Şeria'nın orta kesimlerinde yer alan "Ofer" yerleşim birimi yakınlarında kurulduğu vurgulanan açıklamada, her iki yerleşim biriminin de Filistin'in "Ayn Yebrud" köyü topraklarında inşa edildiği ifade edildi.

Açıklamada, geriye kalan diğer yerleşim biriminin ise Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan bir köyün sınırlarında inşa edildiği kaydedildi.

Filistinli vatandaşların İsrailli yerleşimcilerin saldırıları korkusuyla yerlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, İsraillilerin daha sonra söz konusu Filistinlilerin evlerini gasp ettiği bilgisi paylaşıldı.

1995 yılına ait "Oslo 2" anlaşmasına göre Batı Şeria toprakları 3 bölgeye ayrıldı. A bölgesi tamamen Filistin kontrolünde. "B" bölgesi İsrail'in güvenlik kontrolü altında ve sivil ve idari olarak Filistin kontrolünde.

C bölgesi ise tamamen İsrail'in sivil, idari ve güvenlik kontrolü altında, 2002'de Batı Şeria'nın yeniden işgal edilmesinin ardından Filistin yönetiminin bu bölgelerde fiili olarak kontrolü kalmadı.

C bölgesinin yüzde 80'inden fazlası İsrail'in kontrolü altında, bunlar arasında daha önce doğal koruma alanı olarak sınıflandırılan ve bu statüsü kaldırılarak C bölgesine dönüştürülen yüzde 3'lük alan da var ve (İsrailliler) bu bölgede binaların yıkılmasına dair emirler vermeye başladılar.

Kaçak yerleşim birimleri

İsrail yönetimi, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan kaçak yerleşim birimlerini "yasal" kabul etmese de destek veriyor.

Genelde baraka ve konteynerlerden oluşan bu yerleşim noktaları büyük oranda Batı Şeria'daki tepelere fanatik Yahudilerce inşa ediliyor.

Bu kaçak yerleşimlerin büyük bir bölümü, belli bir süre sonra yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.

Peace Now'a göre, İsrail yönetimi 2023'te yaklaşık 15 kaçak yerleşim biriminde "geriye dönük yasallaştırma" sürecini başlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, NOW, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Batı Şeria'da 7 Kaçak Yerleşim Birimi Kurdu - Son Dakika

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