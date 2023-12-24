İsrail, Batı Şeria\'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil, Cenin ve Nablus kentlerinde düzenlediği baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail askerleri, söz konusu kentlerde birçok bölgede Filistinlilerin evlerine baskın yaptı.

El-Halil kentine bağlı Beyt Emr beldesindeki bir eve giren İsrail güçleri, Muhammed Ebu Ayyaş ve eşi Siham Ebu Ayyaş'ı gözaltına alırken, evdeki bilgisayarlara ve cep telefonlarına el koydu.

Beyt Avva beldesindeki eve giren İsrail askerleri de aynı aileden Musa Muhammed es-Suveyti, Ala Yusuf es-Suveyti ve Hayil Muhammed es-Suveyti'yi gözaltına aldı. Eş-Şuyuh ve Sair beldelerinde de baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, evlerde arama yaptı.

Cenin kentindeki Bartaa beldesine bağlı el-Celme ve Arane köylerindeki baskınlarda da arama yapan askerler, Arafat Mustafa adlı bir genci gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Nablus kentinin birçok mahallesine yaptığı baskınlarda da evlerde arama yaptı.

Asire Caddesi'ndeki bir eve giren ve evin içinde ateş açan İsrail askerleri, Fuad Bestami ve Hamed Halid Camus adlı 2 Filistinli genci gözaltına aldı.