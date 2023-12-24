 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil, Cenin ve Nablus kentlerinde düzenlediği baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail askerleri, evlere baskın yaparak bilgisayarlara ve cep telefonlarına el koydu. Gözaltına alınanlar arasında Muhammed Ebu Ayyaş, Siham Ebu Ayyaş, Musa Muhammed es-Suveyti, Ala Yusuf es-Suveyti, Hayil Muhammed es-Suveyti, Arafat Mustafa, Fuad Bestami ve Hamed Halid Camus bulunuyor.

İsrail, Batı Şeria\'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı
24.12.2023 - 11:35,
Abone Ol

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil, Cenin ve Nablus kentlerinde düzenlediği baskınlarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail askerleri, söz konusu kentlerde birçok bölgede Filistinlilerin evlerine baskın yaptı.

El-Halil kentine bağlı Beyt Emr beldesindeki bir eve giren İsrail güçleri, Muhammed Ebu Ayyaş ve eşi Siham Ebu Ayyaş'ı gözaltına alırken, evdeki bilgisayarlara ve cep telefonlarına el koydu.

Beyt Avva beldesindeki eve giren İsrail askerleri de aynı aileden Musa Muhammed es-Suveyti, Ala Yusuf es-Suveyti ve Hayil Muhammed es-Suveyti'yi gözaltına aldı. Eş-Şuyuh ve Sair beldelerinde de baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, evlerde arama yaptı.

Cenin kentindeki Bartaa beldesine bağlı el-Celme ve Arane köylerindeki baskınlarda da arama yapan askerler, Arafat Mustafa adlı bir genci gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Nablus kentinin birçok mahallesine yaptığı baskınlarda da evlerde arama yaptı.

Asire Caddesi'ndeki bir eve giren ve evin içinde ateş açan İsrail askerleri, Fuad Bestami ve Hamed Halid Camus adlı 2 Filistinli genci gözaltına aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika


11:52
Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43
Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10
Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57
Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55
12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı
10:24
Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:17
2 yaşındaki bebeği istismar edip öldüren caninin, 2 kez ağırlaştırılmış müebbeti istendi 2 yaşındaki bebeği istismar edip öldüren caninin, 2 kez ağırlaştırılmış müebbeti istendi

Son Dakika
11:52 Şehitlere yönelik skandal paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
11:43 Ünlü isimlerden, yürekleri yangın yerine çeviren 12 şehidimiz için paylaşım: Canlarımız gitti
11:36 Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 askerimiz için Şırnak'ta tören yapıldı
11:10 Türkiye 12 şehidimize ağlıyor! TSK art arda operasyonlarla çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi
10:57 Operasyon hazırlığındaki İsrail'den Mısır'a uyarı: Refah sınır bölgesini boşaltın
10:55 12 şehidimizin acı haberini sahnede alan Ajda Pekkan konserinde duygusal anlar yaşadı
10:24 Milli Savunma Bakanı, Irak sınırında! Yaşar Güler'e TSK Komuta Kademesi de eşlik ediyor
10:17 2 yaşındaki bebeği istismar edip öldüren caninin, 2 kez ağırlaştırılmış müebbeti istendi
10:13 Hasta yakını, acilde kız kardeşinin saçına dokunan doktoru darbetti
10:08 Endonezya'da sanayi bölgesinde patlama! En az 12 kişi öldü, 39 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 12:58:08. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement