İsrail Batı Şeria'da Baskınlar Düzenliyor

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İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da birçok kent ve beldeye baskınlar gerçekleştirerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus, Cenin, Tulkerim, Kalkilya, Beytüllahim ve El Halil kentlerinin yanı sıra Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Tanıklar, İsrail askerlerinin, Filistinli gruplarla silahlı çatışmalarının ardından askeri araçlarla sokakları tahrip ettiklerini aktardı. Birkaç saat süren baskının ardından askerlerin Cenin kentinden ayrıldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin Nablus'a yaptığı baskın sırasında Balata Mülteci Kampı üzerinde de insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğu görüldü. Askerler, buradaki baskında iki Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıkları ayrıca, İsrail zırhlı araçlarının Tulkerim Devlet Hastanesi'ni de abluka altına aldığını kaydetti. İsrail güçleri Tulkerim'de en az 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kalkilya'da evlere baskın düzenleyen ve zaman zaman ateş açan İsrail askerlerinin burada 3 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 11 bini 100'ü aştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.