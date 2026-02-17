İsrail, Batı Şeria'da Evleri Yıktı - Son Dakika
İsrail, Batı Şeria'da Evleri Yıktı

İsrail, Batı Şeria'da Evleri Yıktı
17.02.2026 18:07
İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri ve tarım tesislerini yıktı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ve Doğu Kudüs'te 3 ev ile konut ve tarım tesislerini yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail, buldozerlerle Cenin kentinin batısındaki Sile el-Harisiyye beldesine baskın düzenledi. İsrail güçleri çevredeki bazı evleri tahliye ettikten sonra İsrail'in Ağustos 2024'te bir aracı bombaladığı saldırıda hayatını kaybeden Rafet Duvase'ye ait evi yıktı.

İsrail askerleri baskın sırasında okul öğrencilerine gerçek mermilerle ateş açtı, zırhlı araçlar eşliğinde Yamun beldesine girdi ve Yamun'dan Sile el-Harisiyye'ye giden girişleri kapattı.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İsrail buldozerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Arab el-Cehalin beldesinde, Filistinlileri zorla yerinden etme ve tarımsal faaliyetleri kısıtlama girişimleri kapsamında bir dizi tarım tesisini yıktı.

Açıklamada bu ani yıkımların çiftçilere maddi kayıplar verdirdiği ve kendilerine ait bazı mülklerin de müsadere edilmesiyle eş zamanlı gerçekleştiği aktarıldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Nablus kentindeki Teavun el-Ulvi bölgesinde iki katlı bir evi yıktı. Yaklaşık 190 metrekare olan evin, "B" bölgesinde yer almasına rağmen "C" bölgesinde izinsiz inşa edildiği gerekçesiyle yıkıldığı kaydedildi.

Evin sahibi Yasir es-Sabir, AA'ya yaptığı açıklamada, ailesinin "işgal mahkemesinden yıkım tebligatı aldıktan sonra üç hafta önce evi boşaltmak zorunda kaldığını" söyledi.

Sabir, zararın 250 bin dinarı aştığını, aile bireylerinin ise alternatif bir ev kiralamak zorunda kaldığını belirtti.

Sabir ayrıca, "işgal güçlerinin son iki yıl içinde aynı bölgede yaklaşık 14 meskun evi yıktığını" ifade etti.

İsrail Beytüllahim kentinin Hıdır beldesindeki Ard ed-Deyr bölgesinde bulunan İyad ve Ala Ömer İsa Ebu Gulyun kardeşlere ait iki katlı ve meskun bir binayı ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle yıktı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinin batısında yer alan Karava Beni Hassan beldesinde Filistinliye ait 1 evi yıkmıştı.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sık sık "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Tarım, Son Dakika

