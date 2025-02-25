İsrail, Batı Şeria'da Filistinli Engelliyi Bıçakladı

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli engelliyi bıçakladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Tubas kentinde İsrailliler tarafından bıçaklanan Filistinli engellinin yaralandığı belirtildi.

Karnından yaralanan engellinin 20 yaşlarında bir genç olduğu aktarılan açıklamada, Filistin Kızılayı ekiplerinin ilk müdahaleden sonra yaralıyı hastaneye kaldırdıkları ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk, 920 Filistinli hayatını kaybetti.