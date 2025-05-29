İsrail, Batı Şeria'da İki Filistin Evi Yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Nablus kentlerinde Filistinlilere ait 2 evi yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı çok sayıda asker, gece yarısı Nablus'un batısındaki Selam Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Bölgedeki bir apartmanı abluka altına alan İsrail askerleri, binayı zorla boşalttıktan sonra binada 18 Ağustos 2024'te öldürülen Cafer Muna'ya ait evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Ramallah'ın kuzeyindeki el-Mugayyir köyünde de, köy meclisine ait bir bahçenin iş makineleriyle kazınması ve tahrip edilmesinin ardından Enver Semih Nasan'a ait ev de içindekilerin zorla dışarı çıkartılmasının ardından yıkıldı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da "direniş eylemleriyle" ilişkilendirilen Filistinlileri, evlerini yıkarak "cezalandırma" yoluna gidiyor.

İnsan hakları kuruluşları, "toplu cezalandırma" olarak nitelendirilen bu uygulamaya tepki gösteriyor.