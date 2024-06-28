İsrail, Batı Şeria'daki 5 Kaçak Yerleşim Birimini Yasallaştırdı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'daki 5 Kaçak Yerleşim Birimini Yasallaştırdı

İsrail Güvenlik Kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onayladı. Yasallaştırma kararı, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine gerçekleşti. Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ise kararı 'ilhak ve Yahudileştirme beyanı' olarak değerlendirdi.

28.06.2024 16:29
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İsrail Güvenlik Kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı 5 kaçak yerleşim biriminin yasallaştırılmasını onayladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Batı Şeria'nın "B bölgesi"nde bulunan 5 kaçak yerleşim birimi için yasallaştırma onayının, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in talebi üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Smotrich'in, 7 Ekim'den sonra Filistin devletini tanıyan 5 ülkeye yanıt olarak Avitar, Adorim, Sde Ephraim, Givat Assaf ve Haletz adlı 5 kaçak yerleşim biriminin tanınmasını ve yasallaştırılmasını talep ettiği aktarıldı.

Smotrich'in sunduğu plana göre, "Filistin yönetimine karşı tedbirler alınması, 5 kaçak yerleşim birimine yasal statü kazandırılması ve söz konusu yerleşim birimlerinde binlerce konut inşası için ihaleler açılmasının istendiği" kaydedildi.

Haberde, "Bakan Smotrich'in ofisinden yapılan duyuruya göre, Filistin yönetimine karşı alınacak önlemler arasında üst düzey yetkililerin çeşitli izin ve ayrıcalıklarının iptal edilmesi, üst düzey yetkililerin ülkeyi terk etmesinin engellenmesi ve kışkırtmaları nedeniyle cezalandırılması yer alacak." ifadelerine yer verildi.

Bergusi'den karara tepki

Öte yandan Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, Tel Aviv hükümetinin İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği toprakları yasallaştırma kararının "ilhak ve Yahudileştirme beyanı" olduğunu belirtti.

Bergusi, yaptığı yazılı açıklamada, yasallaştırma kararını "1948'deki Nekbe'den (Büyük Felaket) bu yana Filistinlilerin karşı karşıya olduğu en tehlikeli şey" olarak değerlendirdi.

Bergusi, İsrail'in aldığı kararla, Filistin yönetiminin Batı Şeria'nın "B bölgesi"ndeki sivil yetkilerini tamamen ele geçirmeyi amaçladığını vurguladı.

Filistin ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaçak yerleşimler İsrail kanunlarına göre de yasa dışı

Kaçak yerleşim birimleri, genelde Filistinlilerin özel mülkü olan tarım arazilerine, karavan ve konteyner benzeri prefabrik yapılarla inşa ediliyor.

Batı Şeria'daki uluslararası hukuka aykırı Yahudi yerleşim yerlerinden farklı olarak bu gecekondu yerleşimler, İsrail yasalarına göre de hukuk dışı kabul ediliyor.

Gecekondu yerleşim birimlerindeki İsrailliler, Filistinlileri taciz ederek tarım arazilerine ulaşmalarını engelliyor, İsrail ordusu da buralardaki İsraillilere koruma sağlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'daki 5 Kaçak Yerleşim Birimini Yasallaştırdı - Son Dakika

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