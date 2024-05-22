İsrail, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerinin boşaltılma talimatını iptal etti - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerinin boşaltılma talimatını iptal etti

İsrail, Batı Şeria\'daki yasa dışı yerleşim birimlerinin boşaltılma talimatını iptal etti

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Batı Şeria'nın kuzeyindeki 2 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin boşaltılmasına ilişkin 2005 yılında verilen talimatın iptal edildiğini duyurdu. Gallant, yasanın Sanur, Ganim ve Kadim'de de uygulanması yönünde talimat verdi.

22.05.2024 14:17
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki 2 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin boşaltılmasına ilişkin 2005 yılında verilen talimatın iptal edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanı Gallant'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Meclis oturumunda onaylanan Samiriye'nin (Batı Şeria) kuzeyindeki çekilmeyi iptal eden yasanın çıkarılmasına ek olarak, Savunma Bakanı Gallant, yasanın Sanur, Ganim ve Kadim'de (Yahudi yerleşim birimleri) de uygulanması yönünde talimat verdi. Bu, Homesh'i (Yahudi yerleşim birimi) de içeren ilk düzenlemenin devamıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tahliyeyi iptal etme kararının uygulanması, Gallant'ın Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinden sorumlu Bölge Konseyi Başkanı ve İsrail ordusu yetkilileriyle yürüttüğü uzun bir görüşmenin ardından geldiğine dikkati çekilerek, Gallant'ın bunu "tarihi bir adım" olarak nitelediği sözlerine yer verildi.

Eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron döneminde, art arda yaşanan askeri kayıpların etkisiyle İsrail, o dönemde "çekilme" olarak bilinen tek taraflı plan kapsamında 2005 yılında Gazze Şeridi'ndeki yerleşimlerden çekilmiş, Batı Şeria'nın kuzeyindeki söz konusu yasa dışı 3 Yahudi yerleşim biriminin boşaltılması kararı almıştı.

İsrail'in o dönem aldığı karar çerçevesinde Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri Sa-nur, Ganim ve Kadim'e Yahudi yerleşimcilerin girişine izin verilmemesi öngörülmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimlerinin boşaltılma talimatını iptal etti - Son Dakika

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