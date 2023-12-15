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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4 bin 420 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4 bin 420 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 420'ye ulaştı. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. İsrail güçlerinin Nablus, El Halil, Tubas, Kalkilya ve Kudüs'te 16 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınanlar ile yakınlarının darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı ifade edildi. Son olarak gözaltına alınanlarla birlikte 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 4 bin 420'ye ulaştı. İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve ev baskınlarında artış yaşanıyor.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs\'te 4 bin 420 Filistinliyi gözaltına aldı
15.12.2023 - 14:37,
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İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 420'ye ulaştı.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin Nablus, El Halil, Tubas, Kalkilya ve Kudüs'te 16 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınanlar ile yakınlarının darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı ifade edildi.

Son olarak gözaltına alınanlarla birlikte 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 4 bin 420'ye ulaştı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve ev baskınlarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4 bin 420 Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika


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