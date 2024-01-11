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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te binlerce Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te binlerce Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı tarihten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5 bin 810 Filistinli gözaltına alındı. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin gözaltılar sırasında Filistinlilere işkence yaptığı ve tehdit ettiği belirtildi. İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu sayısı ise 8 bin 800'e yükseldi.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs\'te binlerce Filistinliyi gözaltına aldı
11.01.2024 - 12:56,  Güncelleme: 13:01
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 5 bin 810 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da dünden bu yana 28 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "evlerinde veya askeri kontrol noktalarında gözaltına alınanlar ile baskı altında teslim olmaya zorlananlar ve alıkonulanlar dahil" toplam gözaltı sayısının 5 bin 810'a ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, gözaltılar sırasında Filistinlileri darbettiği, işkence yaptığı ve tehdit ettiği aktarıldı.

Söz konusu iki kurumun yıllık raporuna göre, Aralık 2023 sonu itibarıyla İsrail'deki hapishaneler ile tutukevlerindeki Filistinlilerin sayısı 80'den fazlası kadın olmak üzere yaklaşık 8 bin 800'e yükselmişti.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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