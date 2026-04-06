İsrail Batı Şeria'ya Enerji Santrali Kuracak

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, ilhak adımlarını sıklaştırdıkları işgal altındaki Batı Şeria'da ilk kez enerji santralleri kuracaklarını duyurdu.

Enerji Bakanı Cohen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Batı Şeria'yı fiilen ilhak etmek için attıkları bir diğer adım olan enerji santralleri kurulumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

İşgal altında tuttukları Batı Şeria'dan Tevrat rivayetlerine göre "Yahuda ve Samara" olarak bahseden Bakan Cohen, "İsrail'in kuruluşundan bu yana ilk kez Yahuda ve Samara'da enerji santralleri kuracağız!" ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail'in enerji ve altyapı haritasına entegre edilmesini hedeflediklerini belirten Cohen, "Enerji santrallerinin kurulması, egemenliğin fiilen uygulanmasıdır." sözleriyle Batı Şeria'yı ilhak planlarını itiraf etti.

Cohen, attıkları söz konusu adımla bölgede Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşam standartlarının iyileşeceğini savundu.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde aşırı sağcı isimlerin kilit roller üstlendiği İsrail hükümeti, 8 Şubat'ta Batı Şeria'daki statükoyu Yahudi yerleşimciler lehine ve Filistinliler aleyhine değiştirecek bir dizi karar almıştı.

Bu kararlar arasında, Yahudi yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önündeki engellerin kaldırılması, İsrail'e Filistin yönetiminin sorumluluğundaki alanları türlü bahanelerle gasbetme "yetkisi", Filistin kenti El Halil'de yerel yönetimin yetkilerinin elinden alınıp İsrail'e bağlı "paralel bir belediye" kurulması yer almıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'daki varlığı uluslararası hukuka göre işgal sayılıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden geçen kararlara göre, İsrail'in savaşla elde ettiği bu toprakları ilhakı reddediliyor.