İsrail Beyrut’a 12 Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Beyrut’a 12 Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail, Beyrut’ta Hizbullah'a ait finansal kurumları hedef alan 12 hava saldırısı gerçekleştirdi.

21.10.2024 06:16
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- İsrail Beyrut'a 12 hava saldırı gerçekleştirdi

BEYRUT - İsrail'in Beyrut'un farklı bölgelerine 12 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırılarda Hizbullah'a ait finansal kurumların hedef alındığı açıklandı.

Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail Beyrut'ta Hizbullah'a ait finansal kurumları hedef aldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'ın İsrail'e karşı yürüttüğü faaliyetleri finanse ettiği iddia edilen "Karz-ı Hasen" (Faizsiz Dayanışma) kurumu şubelerine yönelik hava saldırıları düzenlendiği bildirildi. Resmi Lübnan basını ise İsrail savaş uçaklarının Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarının sayısının 12'ye ulaştığını duyurdu. Uluslararası Refik Hariri Havalimanı yakınlarındaki bir noktanın da hedef alındığı belirtilirken, Sur kentinde ise ambulansın vurulması sonucu bazı sağlık çalışanlarının yaralandığı ifade edildi.

İsrail: " Irak'tan gönderilen İHA düşürüldü"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Irak'tan gönderilen bir insansız hava aracının Ürdün Vadisi yakınlarında düşürüldüğü kaydedildi. Açıklamanın, Irak'taki İslami Direniş Örgütü'nün İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan bir askeri hedefe İHA gönderildiğini duyurmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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