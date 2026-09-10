İsrail Beyt Lahiya'da bir evi bombaladı, aynı aileden 4 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir evi bombalaması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir evi bombaladı.

Saldırıda aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Enkaz altında kalan insanların bulunduğu bildirildi.

İsrail ordusu karadan ve denizden Gazze'yi vurmayı sürdürüyor

Öte yandan İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki bölgeleri topçu ateşiyle hedef aldı.

İsrail donanması da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile orta ve doğu bölgeleri vurdu.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, İsrail'in bu tarihten beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 1358 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 bin 541 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda da 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla kişi yaralandı.