İsrail, Beytüllahim'de 60 Dönüm Araziye El Koydu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Beytüllahim'de 60 Dönüm Araziye El Koydu

İsrailliler, Batı Şeria'daki Beytüllahim'de 60 dönümlük araziyi gasbedip inşaat başlattı.

02.11.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde 60 dönümlük araziye el koydu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları artarak devam ediyor.

Beytüllahim kentine bağlı Halayil el-Levz kasabası sakinlerinden alınan bilgiye göre, söz konusu İsrailliler, yaklaşık 60 dönümlük arazi üzerinde konteyner ev kurarak, inşaat çalışmalarına başlamak için bölgeyi buldozerlerle sürmeye başladı.

Kasaba sakinleri, bölgeye el konulmasının, Beytüllahim'in, güneydeki köylerden ayrılması ve Filistin topraklarında kurulan Efrat ve Tekoa yerleşimlerinin birbirine bağlanması anlamına geldiğini ifade etti.

Nablus'ta ekim ortasından bu yana 113 saldırı

Öte yandan Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ekim ayı ortasından bu yana Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinli çiftçilere 113 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Nablus Valisi Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nablus'un güney kırsalının zeytin hasat mevsiminin başından bu yana sürekli saldırıya maruz kaldığını dile getirdi.

Daglas, İsraillilerin, ekim ayının ortasından bu yana Nablus'ta çiftçilere karşı 113 saldırı gerçekleştirdiğini ve binlerce ağacı kestiğini, bu saldırılarda 13 Filistinlinin yaralandığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Bu yerlerde ikamet eden İsrailliler, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Filistin'de zeytin hasadının yapıldığı ekim ve kasım aylarında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinli çiftçilere ve zeytin ağaçlarının bulunduğu arazilerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Beytüllahim, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, İnşaat, İsrail, Zeytin, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Beytüllahim'de 60 Dönüm Araziye El Koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:54 Beşiktaş, Kasımpaşa’ya sahasında 3-1 yenildi Beşiktaş, Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildi
20:37 Mustafa Varank’ın bindiği arazi aracı kaza yaptı Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı
17:46 Küçükçekmece’de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
17:31 “Canımı sıktı“ diyerek Şirin’in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı "Canımı sıktı" diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:34 Cemal Enginyurt’tan CHP’li Gamze Taşcıer’e Ahmet Özer tepkisi Cemal Enginyurt'tan CHP'li Gamze Taşcıer'e Ahmet Özer tepkisi
09:23 Akaryakıtta yine fiyatlar değişti Biri arttı diğeri azaldı Akaryakıtta yine fiyatlar değişti! Biri arttı diğeri azaldı
09:02 MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü
08:42 Damadını öldürüp intihar etti Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
08:12 Derbiye damga vuran Arda Kardeşler’in cezası belli oldu Derbiye damga vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
07:33 Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek
07:24 Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 21:35:57. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Beytüllahim'de 60 Dönüm Araziye El Koydu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.