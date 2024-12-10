İsrail, Beytullahim'de 94 Dönüm Araziye El Koydu

Güncel

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait 94 dönümlük araziye el koyduğu bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Beytullahim kentinin batısında tarımsal alanlara el koydu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarı'na Direniş Heyeti Ofis Müdürü Hasan Bireyciye, İsrail'in bölgede Filistinlilere ait 94 dönümü gasp ettiğini söyledi.

Söz konusu arazinin ayrım duvarının arkasından işgal altındaki Kudüs'e uzanan bölgede yer aldığına işaret eden Bireyciye, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler için otobüs istasyonu inşa etme hedefiyle araziye el konulduğunu belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor.

Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık köylere ve beldelere saldırıyor ve işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 806 Filistinli hayatını kaybetti.