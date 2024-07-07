İsrail, BM'ye ait okulda sivilleri vurdu: 16 ölü - Son Dakika
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İsrail, BM'ye ait okulda sivilleri vurdu: 16 ölü

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait okula saldırdı. Saldırı sonucunda 16 Filistinli hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. İsrail'in bölgedeki saldırıları ve soykırım uygulamaları ise devam ediyor.

07.07.2024 16:08
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- İsrail, BM'ye ait okulda sivilleri vurdu: 16 ölü

GAZZE - İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yer alan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait okula düzenlediği saldırıda yerinden edilmiş 16 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Gazze Şeridi'nde acımasız saldırılarını sürdürüyor. Bölgede açık açık sivilleri hedef alan İsrail ordusu 274 gündür bölgede soykırım gerçekleştiriyor. İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bugün yine Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na ait okulu hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı al Jaouni Okulu'na düzenlenen saldırıda 16 sivilin hayatını kaybettiğini, 50 sivilin ise yaralandığını aktardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail, BM'ye ait okulda sivilleri vurdu: 16 ölü - Son Dakika

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