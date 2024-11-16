İsrail Bombardımanında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

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İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği saldırıda anne, baba ve 4 çocuk hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek'in Haribe beldesinde Lübnanlı Ali Kamil Kasım'ın evini vurdu.

Saldırıda Ali Kamil Kasım, eşi ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi.

Evin yıkılmasına neden olan hava saldırısı, civardaki binalarda da ağır hasara yol açtı.

Bölgede moloz temizleme çalışmaları devam ediyor.