İsrail Bombardımanında 6 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği saldırıda anne, baba ve 4 çocuk hayatını kaybetti.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek'in Haribe beldesinde Lübnanlı Ali Kamil Kasım'ın evini vurdu.
Saldırıda Ali Kamil Kasım, eşi ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi.
Evin yıkılmasına neden olan hava saldırısı, civardaki binalarda da ağır hasara yol açtı.
Bölgede moloz temizleme çalışmaları devam ediyor.
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