İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a ilettiği belirlenen 7 şüphelinin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün (EGM) ortak operasyonuyla gözaltına alınmasına ilişkin, "Ülkemiz sınırları içinde yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstanbul'da eş zamanlı olarak İsrail istihbarat unsurlarına karşı düzenlenen "Köstebek-2 Operasyonu"nda 7 zanlının yakalandığını anımsattı.
"Ülkemiz sınırları içinde yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullanan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:
"MİT ve EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen ortak operasyonda, İsrail İstihbarat Servisi'nin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve topladığı bilgi ve belgeleri İsrail İstihbarat unsurlarına aktardığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucu, ruhsatsız tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye, dinleme cihazı tespit etmeye yarayan elektronik alete, çok sayıda dijital materyal, doküman ve dövize el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT mensuplarımızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
Son Dakika › Güncel › İsrail Casusları Gözaltına Alındı - Son Dakika
Çorum İl Jandarma Komutanlığı, köy köy gezen ekipleriyle çocukları ve aileleri madde bağımlılığı, kadına yönelik şiddet, çevre sorunları ve trafik konularında bilgilendiriyor. Jandarma ekipleri, anne ve anne adaylarına uyuşturucu kullanımının erken tespit ve müdahalesinin önemini vurgulayarak, anne desteğiyle uyuşturucu ile mücadeleyi sürdüreceklerini belirtiyor. Ayrıca, trafik dedektifleri projesiyle öğrencilere trafik kuralları konusunda bilgi verilerek trafik bilinci aşılanmaya çalışılıyor. Jandarma ekipleri ayrıca çevre, doğa ve hayvanların korunması konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 13'ü çocuk 50 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ve Seferihisar açıklarında can salları içerisinde bulunan düzensiz göçmenleri kurtardı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kentte olası depremlere karşı yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tunceli'de jandarma ve polis sayısının diğer illere göre fazla olduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, 1200 arama kurtarma ekibi oluşturulduğunu ve Tunceli'nin adeta bir arama kurtarma okulu gibi olacağını söyledi. Ayrıca, deprem riski taşıyan bölgelerin tespiti için çalışmaların devam ettiği ve kentteki konut problemini azaltmak için TOKİ ile işbirliği yapıldığı da açıklandı.
Adıyaman'da yapımı son aşamaya gelen Kadın Doğum ve Çocuk hastalıkları Hastanesi'ni inceleyen Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, hastanenin kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını kaydetti. AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek, bitme aşamasına gelen Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ndeki çalışmaları inceledi.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Yaman, ziyarette esnaf ve vatandaşların kente ilişkin talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretten duyulan memnuniyet dile getirildi. Ziyaretlere, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı Talha Özkan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, MHP Merkez İlçe Başkanı Önder Çakır, Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer de katıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?