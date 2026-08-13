İsrail Cezaevlerinde 40 Filistinli Gazeteci Tutuklu

RAMALLAH, 13 Ağustos (Xinhua) -- Filistinli sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail cezaevlerinde 40 Filistinli gazetecinin zorlu koşullar altında tutulduğunu bildirdi.

Cemiyetten çarşamba günü yapılan açıklamada, aynı gün Ramallah'ta gözaltına alınan gazeteci Muhammed Avad ile birlikte İsrail cezaevlerinde tutulan gazeteci sayısının 40'a ulaştığı belirtildi.

Tutuklu gazetecilerden 5'inin kadın olduğuna dikkat çeken cemiyet, 7 Ekim 2023'ten bu yana 250'den fazla gazetecinin İsrail makamları tarafından tutuklandığını veya gözaltına alındığını kaydetti. Bu sayıya halen tutuklu olanların yanı sıra serbest bırakılan gazetecilerin de dahil olduğu ifade edildi.

Açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 260'tan fazla gazeteci öldürüldü. Bu gazetecilerden 2'sinin cezaevinde hayatını kaybettiği, 2 gazetecinin ise ölüm nedeninin henüz belirlenemediği dile getirildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.