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İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı: 13 ölü, 75 yaralı - Son Dakika
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İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı: 13 ölü, 75 yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladı. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. İsrail'in Cibaliya bölgesine yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı\'nı bombaladı: 13 ölü, 75 yaralı
19.12.2023 - 12:45,  Güncelleme: 12:45
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı, saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombaladığı belirtildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın Blok 2 bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında, ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 75 kişinin yaralandığı ifade edildi.

2 Filistinli gazeteci yaralandı

Öte yandan İsrail ordusunun Cibaliya Tıp Merkezi yakınındaki bir bölgeye de saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda, Filistinli gazeteciler İslam Bedir ile Muhammed Ahmed'in yaralandığı aktarıldı.

Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesi sık sık İsrail saldırılarının hedefi oluyor.

İsrail ordusunun dün Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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