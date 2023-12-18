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İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırdı: 90 ölü - Son Dakika
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İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırdı: 90 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 90 kişi hayatını kaybetti. Al Awda Hastanesi Direktörü Ahmed Muhanna ve sağlık çalışanları da İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 73 gündür devam ediyor.

İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı\'na saldırdı: 90 ölü
18.12.2023 - 22:25,
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- İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırdı: 90 ölü

İsrail güçleri, Al Awda Hastanesi Direktörü Muhanna'yı gözaltına altı

İsrail saldırılarında 73. gün

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde binlerce Filistinlinin sığındığı Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 90 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla Filistinli de yaralandı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tal al-Zaatar'da bulunan Al Awda Hastanesi Direktörü Ahmed Muhanna ve sağlık çalışanları İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 73 gündür devam ediyor. Bölgedeki tüm noktaları vuran İsrail askerlerinin saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı çoğu çocuk 19 bine yaklaştı. Sivil yerleşim yerleri ve hastanelere yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bir kez daha Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, al-Barsh ve Alwan ailelerine ait binaya yapılan saldırıda en az 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 100'den fazla Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. Enkaz altında kalan çok sayıda Filistinli için kurtarma çalışmaları sürerken, can kaybının artabileceği aktarıldı.

Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı: 25 ölü

İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir al-Balah kentinde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir binaya saldırdı. Hava saldırısında bir ailenin 10 üyesinin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli hayatını kaybetti.

El Awda Hastanesi Direktörü Muhanna'nın nerede olduğu bilinmiyor

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tal-al Zaatar'da bulunan Al Awda Hastanesi'ne düzenlediği baskında hastanenin Direktörü Ahmed Muhanna ve sağlık ekibini gözaltına aldı.

Öte yandan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, hastanede çalışan sağlık personelinin gözaltına alındığını, soyulduğunu ve serbest bırakılamadan önce "insanlık dışı koşullarda" 4 saat boyunca sorgulandığını açıkladı.

Kaynak: İHA
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