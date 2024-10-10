İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ülkesinin Türkiye'ye karşı planı olmadığını iddia etti - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ülkesinin Türkiye'ye karşı planı olmadığını iddia etti

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hergoz, Türk halkına büyük saygı duyduklarını ve ülkesinin "Türkiye'ye karşı hiçbir zaman planı olmadığını" savunurken, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Orta Doğu ülkelerine genişlemeyi öngören "Büyük İsrail" tasvirinin yankıları sürüyor.

10.10.2024 22:16
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hergoz, Türk halkına büyük saygı duyduklarını ve ülkesinin " Türkiye'ye karşı hiçbir zaman planı olmadığını" savunurken, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Orta Doğu ülkelerine genişlemeyi öngören "Büyük İsrail" tasvirinin yankıları sürüyor.

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Herzog, ABD'deki Yahudi derneklerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demecini gördüğünü söyleyen Herzog, İsrail'in Türkiye'ye karşı hiçbir zaman bir planı olmadığını öne sürdü.

Herzog, Türk halkına büyük saygı duyduklarının, Türk halkının da İsrail halkına aynı şekilde saygı duyduğunu savundu.

Türk ve İsrail halkı arasında uzun yıllardır devam eden ilişkiler olduğunu ifade eden Herzog, "Halkların birliği, kardeşliği ve birlikte yaşamayı engelleyen bütün seslerin üstünde olacaktır." iddiasında bulundu.

Herzog, İsrail'in saldırıların bölgedeki halkların barış içinde yaşamasını sağlayacak tarihi bir değişime yol açacağını ileri sürdü.

İsrailli Bakan'ın "Büyük İsrail" tasviri

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in bir belgeselde verdiği röportajda, sınırları Ürdün Nehri'nin diğer yakasına kadar genişletilmiş "Büyük İsrail" tasviri, sosyal medyada gündem olmuştu.

Yönetmenliğini Jerome Sesquin'in yaptığı "İsrail: Kaos'un Bakanları" isimli belgeseldeki konuşmasında Bakan Smotrich, İsrail'in egemen olduğu sınırların mevcut haliyle sınırlı kalmayacağını söylemişti.

"Bir Yahudi devleti istiyorum" diyen Smotrich, sunucunun "Bu ne demek?" sorusuna, "Yahudi devleti. Bu, oldukça karışık. Yahudi halkının değerlerine göre yönetilen bir devlet." cevabını vermişti.

Bakan Smotrich, sunucunun, "İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı? Hepsi bu mu yoksa sonrasında Ürdün Nehri'nin diğer yakası mı fethedilecek?" sorusunu ise "Yavaş yavaş" şeklinde yanıtlamıştı.

Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır ve Kudüs tek başına Şam'a kadar uzanır." ifadesini kullanarak "Büyük İsrail" politikasını tasvir etmişti.

Daha önce "Filistin diye bir halkın olmadığı" yönündeki açıklamalarıyla da tepki toplayan Smotrich'in bu ifadeleri, sosyal medyada ve yorumcular arasında geniş yankı bulmaya devam ediyor.

Ürdün'ü içine alan "Büyük İsrail" haritası

Maliye Bakanı Smotrich, 20 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'e yaptığı ziyarette Likud Partisinin eski lideri Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" söylemişti.

Smotrich, daha önce de Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta toplu saldırılarına hedef olan Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" kaydetmişti. Bu sözleri uluslararası arenada yoğun tepki toplayan Smotrich, ABD ve Fransa ziyaretlerinde diplomatik olarak tecrit edilmiş, herhangi bir resmi görüşme yapamamıştı.

Paris'teki Jacques Kupfer'i anma töreni de gelen tepkiler üzerine ilk planlandığı merkezde yapılamamış ve başka bir salona alınmıştı. Smotrich ise bu durumu "İsrail nefreti her yerde" şeklinde yorumlamıştı.

Smotrich'in konuşma yaptığı kürsüde Ürdün'ü de içine alan İsrail haritası kullanması dikkatleri çekmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ülkesinin Türkiye'ye karşı planı olmadığını iddia etti - Son Dakika

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