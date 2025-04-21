İsrail, Daha Önce Serbest Bıraktığı Filistinlileri Yeniden Gözaltına Almayı Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Daha Önce Serbest Bıraktığı Filistinlileri Yeniden Gözaltına Almayı Planlıyor

İsrail, Hamas ile yapılan esir takası sonrası serbest bıraktığı Filistinlileri yeniden gözaltına alacak.

21.04.2025 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Hamas ile yapılan esir takası kapsamında daha önce serbest bıraktığı Filistinlileri yeniden gözaltına almayı planladığı belirtildi.

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunun haberine göre, Tel Aviv yönetimi, yeni ateşkes anlaşmasında kendi şartlarını Hamas'a kabul ettirmek için baskı oluşturmak amacıyla daha önce serbest bıraktığı Filistinlileri yeniden gözaltına almayı planlıyor.

Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişinin engellenmesi ve Han Yunus'un doğusundaki Mevasi bölgesinde bulunan tek elektrik hattının da kesilmesinin ardından İsrail, Hamas'a karşı "dramatik bir adım" atmaya hazırlanılıyor.

Bu bağlamda İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs başta olmak üzere daha önceki anlaşmada serbest bıraktığı Filistinlileri yeniden gözaltına almayı planlanıyor.

Haberde, İsrail'in "gözaltı operasyonlarını toplu şekilde gerçekleştirme" konusunu gündemine aldığı belirtildi.

Bu konunun daha önceki toplantılarda da tartışıldığı ancak güvenlik teşkilatının bu öneriyi her fırsatta "hatalı" şeklinde değerlendirerek reddettiği aktarıldı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere İsrailli bakanların bu konuda baskı yaptığı ve son günlerde konunun yeniden masaya yatırıldığı kaydedildi.

-? ??Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edilmişti. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de salıverilmişti.

Anlaşmanın 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ererken İsrail, Gazze'ye insani yardım girişini kesmişti.

İsrail ordusu, 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı. Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurmuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Tel Aviv, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Daha Önce Serbest Bıraktığı Filistinlileri Yeniden Gözaltına Almayı Planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
Elazığ’da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı
Üniversiteli Havva’dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi
Fenerbahçe’nin ilk 11’ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti Fenerbahçe'nin ilk 11'ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti
İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti!
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı

15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
13:59 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
22:13 Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
21:46 İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 16:32:53. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Daha Önce Serbest Bıraktığı Filistinlileri Yeniden Gözaltına Almayı Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement