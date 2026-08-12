İsrail'de 40 Filistinli Gazeteci Tutuklu - Son Dakika
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İsrail'de 40 Filistinli Gazeteci Tutuklu

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İsrail hapishanelerinde 40 Filistinli gazeteci, çoğu idari tutuklulukla tutuluyor. 260'tan fazla gazeteci öldürüldü.

İsrail'in hapishanelerinde 40 Filistinli gazetecinin tutulduğu, bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın "idari tutukluluk" kapsamında bulunduğu bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından 250'den fazla gazetecinin tutuklandığı veya gözaltına alındığı, halen tutuklu bulunanlar arasında 5 kadın gazetecinin de bulunduğu belirtildi.

İsrail hapishanelerinde 40 gazeteci bulunduğu ve bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın idari tutukluluk kapsamında tutulduğu, ayrıca 3 gazeteci hakkında ev hapsi uygulandığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan saldırılarından bu yana 260'tan fazla gazetecinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, bunlardan ikisinin İsrail hapishanelerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Zorla kaybedilen gazeteciler Nidal el-Vahidi ve Heysem Abdülvahid'in akıbetlerinin bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, Filistinli gazetecilerin öldürülmesi, tutuklanması, işkenceye maruz bırakılması ve zorla kaybedilmesinin, gerçeğin susturulmasını ve Filistin anlatısının bastırılmasını amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de 40 Filistinli Gazeteci Tutuklu - Son Dakika

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