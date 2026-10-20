İsrail'de 40'tan fazla Haredi asker kaçağı gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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İsrail'de 40'tan fazla Haredi asker kaçağı gerekçesiyle gözaltına alındı

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ABD'den dönen 40'tan fazla Haredi, asker kaçağı gerekçesiyle Ben-Gurion'da gözaltına alınıp Tel Hashomer Askeri Üssü'ne götürüldü. Gözaltına alınanlara önce orduya katılma seçeneği sunulacak, kabul etmeyenler denetimli serbestlik ve hapisle karşılaşacak.

ABD'den dönen 40'tan fazla Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi), asker kaçağı oldukları gerekçesiyle İsrail'e dönüşlerinde Ben-Gurion Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Ben-Gurion Havalimanı'nda askeri polis tarafından asker kaçağı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Haredilerin Chabad-Lubavitch hareketine mensup olduğu belirtildi.

Haberde, New York'ta bir yıllık eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkeye dönen 40'tan fazla Chabad-Lubavitch mensubunun otobüslere bindirilerek Tel Aviv yakınlarındaki Tel Hashomer Askeri Üssü'ne götürüldüğü kaydedildi.

Gözaltına alınan Haredilere öncelikle orduya katılma seçeneğinin sunulacağı aktarılan haberde, bunu kabul etmeyenlerin denetimli serbestlik ve hapis gibi yaptırımlara tabi tutulacağı belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail ordusunun askeri polis biriminin son günlerde ABD'den dönmesi beklenen Haredileri asker kaçağı oldukları gerekçesiyle toplu gözaltına almaya hazırlandığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise gözaltına alınanların "askerlik yükümlülüğü altında oldukları ve yasaya uygun olarak yargılanacakları" belirtildi.

Netanyahu, Haredilerin tutuklanmasına karşı olduğunu söyledi

Öte yandan, Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, bir İsrail radyosuna röportaj veren Başbakan Binyamin Netanyahu, Haredilere yönelik tutuklamaların "zorlama olmaksızın askere alınma sürecine zarar vermek için kasıtlı bir girişim" olduğunu ileri sürdü.

Haberde, tutuklamanın seçim döneminde siyasi tartışmaları önlemek için yürürlüğe giren Haredilerin gözaltına alınmasına ilişkin yasaya aykırı olduğu iddia edildi.

Haredi Şas Partisi lideri Aryeh Deri de aynı noktaya işaret ederek, bunun seçim döneminde tartışmayı alevlendirmek için bir siyasi müdahale olduğunu savundu ve Haredilerin havalimanında gözaltına alınmasını kınadı.

Asker kaçağı sayısı 76 bini aştı

Yedioth Ahronoth'un başka bir haberinde ise İsrail'de asker kaçağı kişi sayısının 76 bin 809 olduğu ve 2026 yılında 437 kişinin bu gerekçeyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Haberde, asker kaçağı İsraillilerin yaklaşık yüzde 83'ünü Haredi erkeklerin oluşturduğu belirtildi.

Haredilerin askere alınması tartışması

Yaklaşık 10 milyon nüfuslu İsrail'de, Harediler nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturuyor. Harediler, dini gerekçelerle askerlik yapmayı reddediyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.

Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.

Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

Kaynak: AA
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