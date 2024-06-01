İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Biden'ın ateşkes önerisini görmezden gelmeyin çağrısı yaptı - Son Dakika
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İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Biden'ın ateşkes önerisini görmezden gelmeyin çağrısı yaptı

İsrail\'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Biden\'ın ateşkes önerisini görmezden gelmeyin çağrısı yaptı

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetine, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini görmezden gelmemesi çağrısında bulundu. Lapid, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail hükümetinin Biden'ın önemli konuşmasını dikkate alması gerektiğini ve masada gerçekleştirilmesi gereken bir anlaşma olduğunu belirtti. İsrail'in, Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması gibi şartları sağlanmadan herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini duyurduğu hatırlatıldı. Biden ise İsrail'in sunduğu yeni ateşkes önerisinde, çekilme ve rehinelerin serbest bırakılmasının öngörüldüğünü açıklamıştı.

01.06.2024 17:21
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İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetine, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini görmezden gelmemesi çağrısında bulundu.

Lapid, X sosyal medya platformundan, İsrail'in yaptığı ve Biden'ın açıkladığı yeni öneriye ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Biden'ın önerisinin önemli olduğuna dikkati çeken Lapid, "İsrail hükümeti Biden'ın önemli konuşmasını görmezden gelemez ve masada gerçekleştirilmesi gereken bir anlaşma var." ifadesini kullandı.

İsrail, 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" gibi şartları sağlanmadan herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "Gazze'deki savaşı sonlandırmak için şartlarının değişmediği" belirtilmişti.

Açıklamada, Netanyahu'nun, "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması" yönündeki hedefleri hatırlatılmıştı.

Biden, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

ABD Başkanı Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

Kaynak: AA

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