İsrail'de askerlerin aileleri bakanları protesto etti - Son Dakika
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İsrail'de askerlerin aileleri bakanları protesto etti

İsrail\'de askerlerin aileleri bakanları protesto etti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen askerlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki ofisinin önünde toplanarak Bakanlar Kurulu toplantısına katılmak için gelen bakanların binaya girişini engellemeye çalıştı. Gazze'de ölen askerlerin aileleri, bakanları protesto ederek çözüm istediklerini ve Hamas'a teslim olunmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bazı aşırı sağcı bakanlar da protestoya katılarak ailelere destek verdi. İsrail ile Hamas arasında Kahire'de görüşülen ateşkes ve esir takası anlaşması için olumlu ilerleme kaydedildiği belirtilirken, İsrail hükümeti ise Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini açıkladı.

05.05.2024 15:49  Güncelleme: 15:54
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen askerlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki ofisinin önünde toplanarak Bakanlar Kurulu toplantısına katılmak için gelen bakanların binaya girişini engellemeye çalıştı.

Yediot Ahronot gazetesinde yayımlanan habere göre, Gazze'de ölen İsrail askerlerinin aileleri, Bakanlar Kurulu toplantısına katılmak için Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki ofisine gelen bakanları protesto etti.

Göstericiler, "Şimdi Refah'a (saldırın)", "Halk çözüm istiyor" sloganları attı.

İsrail'in Walla haber sitesine göre göstericiler yaptıkları açıklamada, "Biz çatışmayı sürdürmekte ısrar ediyoruz, yoksa oğullarımız neden öldürüldü? (Gazze'deki Hamas lideri Yahya) Sinvar'a teslim olmayın." ifadesini kullandı.

İsrail Ordu Radyosu, daha sonra Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de aralarında bulunduğu bazı aşırı sağcı bakanların, protesto gösterisi düzenleyen ailelere katılarak onlara destek verdiklerini aktardı.

Bakan Smotrich, "Hepimiz kaçırılanları vatana geri döndürmek istiyoruz. Ben Refah (işgali) için tarih istemiyorum ama o günü istiyorum. Artık Hamas'ı yok edecek ve güvenliği yeniden sağlayacak tek yol bu. Netanyahu ve (Savunma Bakanı Yoav) Gallant'a herkesin kaçırılan insanların geri döndürülmesini istediğini ancak teslim olmayı istemediğini söylüyorum." dedi.

Ulusal Güvenlik Bakanı ItamarBen-Gvir de ölen askerlerin ailelerine hitaben yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Kabinede Gazze'ye yardım getirilmesine karşı oy kullanan tek kişi bendim. Artık Refah'a girmek konusunda ısrarcı olmalıyız ve yasa dışı bir anlaşmaya yer vermemeliyiz."

İsrail Miras Bakanı Amihai Eliyahu ise "Utancımdan buraya geldim çünkü henüz Hamas'ı yok edemedik. Çözüme ulaşamadan Gazze'den ayrılmayı düşünenlerin olmasından dolayı utanıyorum. Biz söz vermek için burada değiliz ve Savunma Bakanı'na şunu söylüyoruz: Hamas'a teslim olma yetkiniz yok." dedi.

Kahire el-İhbariyye kanalı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varmak için İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerde "olumlu ilerleme" kaydedildiği belirtilmişti.

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması, Kahire'de görüşülüyor. İsrail, Hamas'ın ateşkes teklifine yanıt vermeden Kahire'ye heyet göndermeyeceğini ve savaşı bitirmeyi kabul etmediğini açıklıyor.

Başta Netanyahu olmak üzere İsrail'deki üst düzey isimler, Gazze Şeridi'nin güneyinde en az bir kez zorla yerinden edilmiş, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen yineliyor.

Hamas ise imzalanacak esir takası anlaşmasında Gazze'deki savaşın sona ereceği kalıcı ateşkes konusunda güvence talep ediyor.

İsrail makamlarına göre Gazze Şeridi'nde bazıları hayatta, bazıları ölü 130'dan fazla İsrailli esir bulunuyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esirlerin sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu. İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, Refah'a düzenlenecek saldırının "esirlerin hayatını hiçe saymak anlamına geldiği" uyarısı yapıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bini aşkın Filistinli öldü. Gazze Şeridi'ndeki insani felaket ve yıkım karşısında İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım" suçlamasıyla yargılanıyor.

Kaynak: AA

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