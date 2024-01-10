İsrail\'de Bakanlar ve Parlamenterler Blinken\'ın Taleplerine Karşı Çıkıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabinesindeki bazı bakanlar ve meclisteki sağcı parlamenterler, ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "Tel Aviv'in Gazze'deki savaş yöntemlerini değiştirmesi ve Filistin yönetimine vergi gelirlerini teslim etmesi" yönünde ilettiği taleplere karşı çıkıyor.

Başbakan Netanyahu'nun, hükümetin çökme korkusu nedeniyle kendi partisi Likud da dahil olmak üzere hükümetindeki aşırı sağcı eğilimlerin istek ve söylemlerine karşı çıkamadığı belirtiliyor.

Diğer taraftan ülkedeki muhalefet liderleri ve siyasi analistler, Netanyahu'yu siyasi hayatının bekasını İsrail'in güvenliğine tercih ederek savaşı uzatmaya çalışmakla suçluyor.

İsrailli bazı bakanlar ve sağcı parlamenterler, Blinken'in İsrail ziyaretinde gündeme getirdiği, "Gazze'de savaş yönteminin değiştirilmesi, Filistin yönetimine ait olan vergi gelirlerinin teslim edilmesi ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tehcir edilmesi söylemlerine son verilmesi" yönündeki taleplerini açıkça reddediyorlar.

Likud milletvekillerinden Dani Danon, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "İsrail'in savaş yöntemini değiştirip hedefe yönelik nokta operasyonlarına geçme niyetinde olduğu yönündeki haberlerin anlamı açık. Bu şekilde Hamas'ı yenemeyeceğiz, kaçırılanları geri alamayacağız ve Sderot ve Netivot gibi bölgelerin sakinlerine evlerine güvenle dönmesi için bir garanti veremeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Refah Kapısı'nın kontrolünü bırakmasının Hamas'ın füze ve bombalara erişimine devam etmesi anlamına geldiği eleştirisinde bulunan Danon, "farklı bir tutum sergilemek ve düşmanı yenmek için henüz geç olmadığını" ifade etti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde kesilen vergi gelirlerinin Filistin yönetimine verilmesinin gerektiği konusunda ABD'nin pozisyonuna ilişkin aktardığı ifadelere tepki gösterdi.

Smothrich, X platformundan yaptığı paylaşımda, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'e hoş geldiniz. Biz, ABD'nin İsrail'e desteğini çok takdir ediyoruz. Ancak, ülkemizdeki varlığımızla ilgili olarak, biz İsrail'in çıkarlarına göre hareket edeceğiz" ifadesini kullandı.

Hamas'ı yok etmek için savaşa tüm güçleriyle devam edeceklerini belirten Smothrich, "Gazze'deki Nazilerin ailelerine gidecek bir şekeli dahi Filistin yönetimine yollamayacağız" sözleriyle Blinken'in açıklamalarına itiraz etti.

Smothrich, uluslararası toplumun Suriyeli ve Ukraynalı mültecilere yaptığı gibi, Gazze'nin kapılarını "gönüllü göç" için açmaya izin vereceklerini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Filistinlilere Gazze'den ayrılmaları için baskı yapılmamalı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Netanyahu ile görüşmesinin ardından Batı Kudüs'teki ABD Kudüs Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında, "Bugün görüşmede Filistinli sivillerin şartlar izin verdiğinde evlerine dönebilmeleri gerektiği konusunda gayet açıktım. (Filistinlilere) Gazze'den ayrılmaları için baskı yapılmamalı." ifadesini kullanmıştı.

"İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde dozun azaltıldığı bir aşamaya doğru gittiğini ve ordunun güçlerini azalttığını" savunan Blinken, Tel Aviv yönetiminin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülecek bir değerlendirme misyonu planını kabul ettiğini ve bu misyonun Gazze'nin kuzeyinde yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verilmesi konusunda nasıl bir yol izleneceğini belirleyeceğini söylemişti.

Öte yandan, İsrail Kanal 13 televizyonu yorumcusu Odi Siegel ise FM 103 radyo kanalına "Blinken ile İsrail hükümetinin açıklamaları arasında büyük farklılıklar olduğu" değerlendirmesinde bulundu.