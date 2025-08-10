İsrail'de Göstericiler, Gazze İçin Canlı Yayında Eylem Yaptı - Son Dakika
İsrail'de Göstericiler, Gazze İçin Canlı Yayında Eylem Yaptı

10.08.2025 13:53
İsrailli aktivistler, Gazze'deki saldırıların sona ermesi için bir televizyon programında protesto gerçekleştirdi.

Gazze Şeridi'ndeki saldırıların sona ermesini ve esirlerin serbest bırakılmasını talep eden İsrailli göstericiler, İsrailli sağcı televizyon kanalına canlı yayın sırasında baskın düzenledi.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, onlarca İsrailli gösterici, Kanal 13 binasını canlı yayını sırasında bastı.

Üzerinde "Gazze'den çıkın" yazılı tişörtler giyen İsrailliler, "halk ateşkes istiyor", "İsrail Gazze'yi aç bırakıyor" sloganları attı.

Canlı yayındaki programın sunucusuna ulaşmaya çalışan göstericiler, güvenlik görevlileri ile prodüksiyon ekibinin müdahalesiyle olay yerinden uzaklaştırdı.

Eylemin sorumluluğunu, İsrailli ve Arap aktivistlerin kurduğu "Birlikte Duruyoruz" (Standing Together) adlı sivil toplum kuruluşu üstlendi.

Kuruluş yaptığı yazılı açıklamada, "yayının Gazze'deki savaşın sona ermesi çağrısında bulunmak amacıyla kesildiğini" duyurdu.

Açıklamada, "Televizyon programının stüdyolarına bir saat uzaklıkta, esirler ölüme terk ediliyor, çocuklar açlıktan ölüyor. Medya ise halka Gazze'de olup biteni anlatmıyor ve her şeyin normal olduğuna inandırıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail hükümetini "yerleşim hayali adına soykırım ve aç bırakma savaşını sürdürmekle" suçlayan sivil toplum kuruluşu, Gazze'deki saldırıları durdurmanın, esirlerin iadesinin ve açlığa son vermenin ancak herkesin günlük hayatını durdurması ve hükümeti planlarından geri adım atmaya zorlamasıyla mümkün olacağını kaydetti.

Ateşkes müzakereleri

İsrail, birkaç gün önce, başta Gazze'den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel başlıklarda taviz vermemesi nedeniyle Katar'da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri, İsrail'in tutumu nedeniyle çıkmaza sürüklenmişti.

Hamas, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu beyan etmesine rağmen İsrail'in, kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediğini kaydetmişti.

Buna karşın İsrail, ateşkes teklifini Hamas'ın kabul etmediğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

