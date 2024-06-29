İsrail'de Hizbullah Saldırılarına Karşı Protesto - Son Dakika
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İsrail'de Hizbullah Saldırılarına Karşı Protesto

İsrail'in Safed kenti yakınlarında yüzlerce kişi, ülkenin kuzeyinde Hizbullah ile yaşanan karşılıklı saldırılar nedeniyle oluşan güvenlik zafiyetini protesto etti. Göstericiler, 'Kuzeye gidin ve İsrail'i kurtarın' yazılı dövizler taşıdı.

29.06.2024 21:21
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İsrail'in Safed kenti yakınlarında yüzlerce kişi, ülkenin kuzeyinde Hizbullah ile yaşanan karşılıklı saldırılar nedeniyle oluşan güvenlik zafiyetini protesto etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yüzlerce İsrailli gösterici, ülkenin kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Ami'ad kavşağını trafiğe kapattı.

Göstericiler, "Kuzeye gidin ve İsrail'i kurtarın" yazılı dövizler taşıdı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalar nedeniyle çok sayıda İsrailli, kuzeydeki evlerini terk etti.

Kaynak: AA

İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Hizbullah Saldırılarına Karşı Protesto - Son Dakika

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