İsrail'de Hizbullah Saldırılarına Karşı Protesto

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İsrail'in Safed kenti yakınlarında yüzlerce kişi, ülkenin kuzeyinde Hizbullah ile yaşanan karşılıklı saldırılar nedeniyle oluşan güvenlik zafiyetini protesto etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yüzlerce İsrailli gösterici, ülkenin kuzeyindeki Safed kenti yakınlarında bulunan Ami'ad kavşağını trafiğe kapattı.

Göstericiler, "Kuzeye gidin ve İsrail'i kurtarın" yazılı dövizler taşıdı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Bu çatışmalar nedeniyle çok sayıda İsrailli, kuzeydeki evlerini terk etti.