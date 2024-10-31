İsrail'de İran için casusluk iddiasıyla çift tutuklandı

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İsrail'in Lod kentinde "İran için casusluk yaptığı" iddia edilen İsrail vatandaşı çift tutuklandı.

İsrail polisi ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, İsrailli Rafael Guliyev ve Lala Guliyev çiftinin, ülkede güvenlik ve ulusal altyapı bölgelerine ilişkin istihbarat topladığı öne sürüldü.

Açıklamada, Rafael'in, Mossad da dahil İsrail'deki güvenlik birimlerine ilişkin bilgi topladığı, İran'ın saldırı yapmayı planladığı Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünde (INSS) çalışan bir akademisyeni takip ettiği belirtildi.

Ayrıca açıklamada, İran'da irtibatta olduğu kişilerin Rafael Guliyev'den bir suikastçı bulmasını istediği öne sürüldü.

İsrail savcılığından 21 Ekim'de yapılan açıklamada, İsrail'de "İran için casusluk yaptıkları" iddia edilen 7 kişinin tutuklandığı bildirilmişti.