İsrail'de Sığınak Engelleme Olayları

İsrail polisi, İran'dan atılan füzeler nedeniyle sirenlerin çaldığı sırada başkalarını sığınağa sokmayan 3 İsrailliyi gözaltına aldı.

İbranice yayın yapan "Kanal 14" televizyonuna göre, başkent Tel Aviv'e bağlı Bat Yam'da son günlerde kent sakinlerinin sığınaklara girişinin engellendiği olaylara karışan 3 İsrailli polis tarafından gözaltına alındı.

Söz konusu olaylarda bir kent sakininin köpeğiyle sığınağa girdikten sonra saldırıya uğradığı ve zorla sığınaktan çıkarıldığı aktarıldı.

Bir başka olayda da bir kadının 80 yaşındaki anne ve babasıyla birlikte sığınağa girişinin engellendiği kaydedildi.

İsrail polisi, insanların sığınaklara girmesini engellemenin bir suç olduğunu kaydetti.

İsrail'deki sosyal medya kullanıcıları, sık sık sirenlerin çaldığı sırada sığınaklara girmeye çalışanların bazı insanlar tarafından nasıl engellendiğine dair görüntüleri paylaşıyor.