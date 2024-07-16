İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler Askerlik Kararına Karşı Protesto Etti - Son Dakika
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İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler Askerlik Kararına Karşı Protesto Etti

İsrail'de zorunlu askere alınmaları kararına karşı olan ultra Ortodoks Yahudiler, kuzeydeki bir otoyolu kapatarak protesto etti. İsrail polisi müdahalede bulunarak 9 kişiyi gözaltına aldı. Bu karar, ülkede yeni bir iç kargaşaya ve kültürel bir çatışmaya yol açabilir.

16.07.2024 23:53
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İsrail'de ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), zorunlu askere alınmalarına karşı kuzeydeki bir otoyolu kapattı.

İsrail ordusunun 21 Temmuz itibarıyla Haredilere celp göndereceğini duyurmasının ardından, askerlik karşıtı ultra Ortodoks Yahudiler yoğunlukta oldukları Biney Barak yakınlarındaki 4 numaralı otoyolda, durumu protesto etti.

Polise "Naziler" diye bağıran Harediler, "Ölürüz askere gitmeyiz" sloganlarıyla yola yatarak iş çıkış saatinde trafiği kapattı.

İsrail polisi, yaptığı açıklamada, yolu kapatan göstericilere güç kullanarak müdahale ettiğini ve 9 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Devlet televizyonu KAN, İsrail polisinin göstericilere TOMA ile müdahale ettiği ve yola yatanları güç kullanarak kenara attığı görüntüleri yayımladı.

Aynı şekilde, Bney Barak Mahallesi'nde, hahamlarla görüşmeye gelen generallere Haredi gençlerin "katiller" diye bağırdığı, araçlarına şişe fırlattığı görüntüler basına yansıdı.

İsrail ordusu, Ultra Ortodoksların askere alınması için celp işlemlerine 21 Temmuz itibarıyla başlanacağını bugün duyurdu.

Ultra Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlik tartışmaları

İsrailli laik partiler, özellikle Gazze'ye saldırıların devam ettiği, kuzeyde Lübnan Hizbullahı ile çatışma riskinin arttığı bir dönemde, dindar Yahudilerin de savaş yükünün altına elini koymasını istiyordu.

Binyamin Netanyahu hükümetinin koalisyon ortağı, Arya Deri liderliğindeki Şas ile Moshe Gafni liderliğindeki Birleşik Tevrat Yahudiliği gibi Haredi partileri, dindarların silah altına alınmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Öte yandan, ana muhalefet lideri Yair Lapid, Yüksek Mahkeme'nin Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiği yönündeki kararına destek vermişti.

Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar ve İsrail ordusunun verdiği kayıplar, Haredilerin silah altına alınması tartışmalarını yeniden gündeme getirmişti.

Netanyahu liderliğindeki koalisyonda 2 Ultra Ortodoks parti bulunuyor.

Yüksek Mahkemenin Ultra Ortodoks Yahudilerin zorunlu askerlikten muafiyet kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da oy birliğiyle Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Kararda, askere alınmayanların kamu tarafından finanse edilen sosyal yardım ve eğitim yardımlarından da yararlanamayacaklarına yer verilmişti.

Tarihi öneme sahip bu karar, İsrail'de yeni bir iç kargaşaya neden olma ve kültürel bir çatışmayı körükleme potansiyeline sahip bulunuyor.

Ultra Ortodoks Yahudileri askerlik hizmetinden kurtaran yasal muafiyet Mart 2024'te sona ererken askerlik yapmayı reddedenler, artık devlet desteği alamayacak.

Çoğu, dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Kaynak: AA

İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler Askerlik Kararına Karşı Protesto Etti - Son Dakika

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