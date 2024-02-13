İsrail'deki hapishanede tutulan Filistinli kadınlar zor şartlarda yaşamaya mahkum ediliyor - Son Dakika
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İsrail'deki hapishanede tutulan Filistinli kadınlar zor şartlarda yaşamaya mahkum ediliyor

İsrail\'deki hapishanede tutulan Filistinli kadınlar zor şartlarda yaşamaya mahkum ediliyor

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in Damon Hapishanesi'nde tutulan Filistinli kadınların dünyadan izole edilerek çok zor şartlar altında adeta mezarlıkta yaşamaya mahkum edildiğini açıkladı. Damon Hapishanesi'ndeki kadınlarla iletişim kurulamadığı ve avukatların ziyaretine kısıtlamalar getirildiği belirtildi. Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, bu yıl İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için durumun daha da zorlaştığını ifade etmişti.

13.02.2024 16:04  Güncelleme: 16:18
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İsrail'in Damon Hapishanesi'ndeki 60 Filistinli kadının dünyadan izole edilerek çok zor şartlar altında adeta mezarlıkta yaşamaya mahkum edildiği bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in kuzeyindeki Damon Hapishanesi'nde tutulan Filistinli kadınların durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Damon Hapishanesi'ndeki Filistinli kadınlarla iletişim kurulamadığı ve avukatların ziyaretine de büyük kısıtlamalar getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Damon Hapishanesi'nde tutulan 24 yaşındaki Dina Huri'nin "Mezarlıklarda yaşıyoruz." ifadesine yer verildi.

Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden uygulamalar nedeniyle bu yıl İsrail hapishanelerindeki Filistinliler için durumun çok daha zor olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA

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