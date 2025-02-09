İsrail'den 183 Filistinli Mahkumun Serbest Bırakılması

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RAMALLAH, 9 Şubat (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Ramallah kentinde serbest bırakılan bir Filistinli mahkum otobüsten iniyor, 8 Şubat 2025.

İsrail cumartesi günü, Hamas ile devam eden ateşkes anlaşması kapsamındaki beşinci esir takasında, alıkoyduğu 183 Filistinliyi serbest bıraktı.

Esir İşleri Komisyonu'nun yaptığı basın açıklamasına göre serbest bırakılanların 42'si Batı Şeria'dan, 3'ü Kudüs'ten ve 27'si Gazze Şeridi'nden olup hepsi müebbet hapis cezasına ya da uzun süreli hapis cezalarına çarptırılmıştı. Diğer 111 Filistinli ise Hamas'ın İsrail'in güneyine 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırıdan sonra Gazze Şeridi'nde tutuklanmıştı. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)