İsrail'den Açlıkla İlgili Esir Açıklaması - Son Dakika
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İsrail'den Açlıkla İlgili Esir Açıklaması

02.08.2025 23:03
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Hamas, açlık çeken esirin videosunu yayınladı; İsrail koşullara dikkat çekerek esirlerin kurtarılmalı dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, İsrail'in Gazze'ye dayattığı açlık nedeniyle iskelete dönen bir esirin videosunu yayınlamasının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki tüm esirlerin derhal kurtarılması gerektiğini belirtti.

Kassam'ın yayınladığı video, daha önce "Gazze'de açlık olmadığı" yönünde iddialarda bulunulan İsrail'de gündeme oturdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye dayatılan açlık nedeniyle iskelete döndüğü görülen esir Evyatar David'in videosunun yayınlanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'deki açlık politikasına değinilmeksizin "David'in ve tüm esirlerin derhal kurtarılması gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, "David, bir deri bir kemiğe dönmüşken Hamas ile İslami Cihad mensuplarının sadece birkaç metre ötede ziyafet çektiği" iddia edildi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun David'in videosunu seyrettiği kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.

Kassam Tugayları, David'in gösterildiği videoyu dün ve bugün 2 parça halinde yayınlamıştı.

Bugünkü videoda, İsrailli esir, "Bugün ne yiyeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür bir şey yemedim. Burada çok zor durumdayım. Yiyecek yemek yok, su bile zor bulunuyor." demişti.

David, "Kabrimi kendi ellerimle kazıyorum çünkü her geçen gün daha da güçsüzleşiyorum. Ölüme doğru gittiğimi düşünüyorum. Bu belki de gömüleceğim kabir olacak." ifadesini kullanmış, Netanyahu'nun kendisini ve tüm esirleri terk ettiğini belirtmişti.

İsrail, Gazze'deki açlığı inkar ediyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Temmuz'da X hesabında paylaştığı videoda, "Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor." ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kanal 14 televizyonunda da 31 Temmuz'da Gazze Şeridi'nde 4 yaşındaki kızı açlıktan ölen Filistinli anneyle dalga geçilmişti.

Programa katılan bir konuk, fotoğraf ve görüntüleriyle Gazze'de açlığın sembolü haline gelen çocukların ebeveynlerinin "şişman ve sağlıklı göründüğünü, hatta bazılarının obezite sorunu yaşadığını" öne sürmüştü.

Gazze'de açlıktan ölen 4 yaşındaki Razan Ebu Daher'in annesi Tahrir Ebu Daher'in fotoğrafının ekrana verildiği sırada Kanal 14 sunucusu Shimon Riklin, "Fotoğrafı ekrana verelim. Anneyi görünce kız çocuğunun neden açlıktan öldüğü daha anlaşılır olacak. Bu kıtlık çeken bir kadın değil." demişti.

Kanal 14 muhabiri Tamir Morag da kızı açlıktan ölen Filistinli anneyi kastederek, "Hayır bu kıtlık yaşayan bir kadın değil. Bu, çocuğunun tüm yemeğini yemiş olabilecek bir kadın." ifadesini kullanmış, stüdyoda kahkaha sesleri yükselmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Açlıkla İlgili Esir Açıklaması - Son Dakika

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