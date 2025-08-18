İsrail'den Avustralya'ya Tepki: Vize İptali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'den Avustralya'ya Tepki: Vize İptali

18.08.2025 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin, Avustralya'nın tanıma niyetine karşı İsrail'in diplomat vizesi iptalini kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıma niyetini açıklamasına karşılık İsrail'in Avustralyalı diplomatların vizelerini iptal etme kararını kınayarak, bu adımı "keyfi" olarak nitelendirdi ve tanımayacağını açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı'nın, Filistin Yönetimi nezdinde görev yapan Avustralyalı diplomatların vizelerinin iptaline ilişkin açıkladığı keyfi tedbirin "en sert şekilde kınandığı" ifade edildi.

Açıklamada, kararın "yasadışı olduğunu, işgalci güce böyle bir yetki vermeyen Cenevre Sözleşmeleri, uluslararası hukuk ve meşruiyet kararlarıyla çeliştiğine" dikkat çekilerek, "Filistin Devleti bu kararı tanımıyor ve Avustralyalı diplomatları kendi temsilcisi ve akredite diplomatları olarak görüyor." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu adımların "İsrail'in kibri ve siyasi dengesizlik durumunu yansıttığı" vurgulanan açıklamada, bu tür uygulamaların Avustralya ve diğer ülkelerin "uluslararası hukuka, iki devletli çözüme bağlılıklarını ve barışı sağlamak için Filistin Devleti'ni tanıma kararlılıklarını" daha da pekiştireceği kaydedildi.

Avustralya'nın İsrailli aşırı sağcı milletvekili Simcha Rothman'ın vizesini iptal etmesinin ardından Tel Aviv yönetimi, bugün, Canberra yönetiminin işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizesini iptal kararı almıştı.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Rothman, daha önce Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürülmesi fikrini savunmuş, bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.

ABD'de yayın yapan ABC News, İsrailli aşırı sağcı siyasetçi Rothman'ın "Avustralya Yahudi Derneği" adlı kuruluşun Sydney kentinde düzenleyeceği etkinlik nedeniyle ülkeye gelmeyi planladığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Avustralya, Orta Doğu, Diplomasi, Filistin, Politika, İsrail, Güncel, Hukuk, Dünya, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Avustralya'ya Tepki: Vize İptali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig’e damga vurdu Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig'e damga vurdu
Kahramanmaraş’ta trafik kazası Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı Kahramanmaraş'ta trafik kazası! Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı
Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı

20:18
Beyaz Saray’da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
Beyaz Saray'da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 21:04:15. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'den Avustralya'ya Tepki: Vize İptali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.