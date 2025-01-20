İsrail'den Baskın: Filistinli Esir Eve Saldırdı

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Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, İsrail güçlerinin, esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılması beklenen Filistinli bir esirin Doğu Kudüs'teki evine saldırdığını ve gazetecilerin bölgede çekim yapmasını engellediğini duyurdu.

Esirler Medya Ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Kudüslü esir Kasım Caafira'ın evinin çevresinde çatışma çıktığını, İsrail güçlerinin gazetecilerin bölgeye girişini engellediğini belirtti.

Esirler Medya Ofisi, İsrail güçlerinin Caafira ailesinin eve baskın düzenlemeye çalıştığı ve ses bombası attığı anlara dair bir görüntü paylaştı.

Hamas ve İsrail arasında varılan karşılıklı esir takası mutabakatı kapsamında 90 Filistinli çocuk ve kadın esir, geceleyin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında 3 İsrailli kadın esiri dün akşam saatlerinde Kızılhaç ekibine teslim etmişti.