İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırıları

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İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye 10'a yakın hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Şafak vakti Dahiye'deki Burc el-Baracine, Hatum ve Şeyyah bölgelerini hedef alan İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gubeyri'de bir noktaya iki, Şuveyfat'ta ise Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na yakın bir noktaya bir hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Öğleden sonra da Beyrut'un güneyini hedef alan İsrail, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerine saldırı düzenledi.

Burc el-Baracine'nin Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na çok yakın bir bölgesi olan Mureyce'ye düzenlenen saldırının, tarifeli bir uçağın havalandığı sırada düzenlendiği ve yoğun bir duman ve toz bulutunun bölgeyi kapladığı kaydedildi.

Söz konusu saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı ise bildirilmedi.

İsrail'den tahliye çağrıları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırılar düzenlenmeden kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırı düzenlenen bölgeler için tahliye uyarısında bulunmuştu.

Adraee, paylaştığı haritalarda işaretli binaların saldırı öncesinde boşaltılmasını istemişti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 365 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 216'sı çocuk ve 653'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 365 kişi öldü, 14 bin 344 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.