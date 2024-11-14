İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırıları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarında tahliye uyarısı yaptı.

14.11.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye 10'a yakın hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Şafak vakti Dahiye'deki Burc el-Baracine, Hatum ve Şeyyah bölgelerini hedef alan İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gubeyri'de bir noktaya iki, Şuveyfat'ta ise Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na yakın bir noktaya bir hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Öğleden sonra da Beyrut'un güneyini hedef alan İsrail, Hureyk ve Burc el-Baracine bölgelerine saldırı düzenledi.

Burc el-Baracine'nin Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'na çok yakın bir bölgesi olan Mureyce'ye düzenlenen saldırının, tarifeli bir uçağın havalandığı sırada düzenlendiği ve yoğun bir duman ve toz bulutunun bölgeyi kapladığı kaydedildi.

Söz konusu saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı ise bildirilmedi.

İsrail'den tahliye çağrıları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırılar düzenlenmeden kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırı düzenlenen bölgeler için tahliye uyarısında bulunmuştu.

Adraee, paylaştığı haritalarda işaretli binaların saldırı öncesinde boşaltılmasını istemişti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 365 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 216'sı çocuk ve 653'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 365 kişi öldü, 14 bin 344 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, İsrail, beyrut, Güncel, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırıları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:42 20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı İşte son tarih 20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başladı! İşte son tarih
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
02:29 Bakanlığın kayyum atadığı Mardin’de ’10 gün sürecek’ dikkat çeken karar Bakanlığın kayyum atadığı Mardin'de '10 gün sürecek' dikkat çeken karar
01:57 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için ’Kabul edilemez’ dedi AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
00:55 Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı Serdar Ortaç, Instagram hesabını kapattı
23:59 Ankara’da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi Ankara'da bir polis memuru eşini tabancayla öldürüp canına kıymak istedi
23:34 Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
23:18 Cemil Tugay, MHP Grubuna ’Öcalan’ Sorusunu Yöneltti Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti
23:15 Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak
23:08 Mansur Yavaş’tan Bakan Işıkhan’a ’haciz’ yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 17:21:03. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'den Beyrut'a Hava Saldırıları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.