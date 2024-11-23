İsrail'den Dahiye'ye Hava Saldırıları - Son Dakika
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İsrail'den Dahiye'ye Hava Saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'ın Dahiye bölgesine 4 hava saldırısı düzenledi; ölü ve yaralı bilgisi yok.

23.11.2024 02:16
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye 4 şiddetli hava saldırısı düzenledi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Dahiye'nin Gubeyri ve Hureyk bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

İsrail ordusunun Dahiye'ye gece saatlerinde düzenlediği saldırıların 4'e çıktığı belirtilerek, ölen ve yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından paylaştığı haritada, Gubeyri ve Hureyk bölgelerindeki bazı binalar ve çevresi için tahliye uyarısında bulunmuştu.

Adraee, paylaştığı yerlerde Hizbullah tesislerinin bulunduğunu iddia ederek, İsrail ordusunun "kısa süre içinde" bu noktalara saldırı düzenleyeceğini belirtmişti.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 645 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 905'i kadın ve çocuk, 214'ü sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 645 kişi öldü, 15 bin 355 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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