İsrail'den Gazze'de 4 Yardım Merkezi Açıldı - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'de 4 Yardım Merkezi Açıldı

27.05.2025 18:27
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İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlamak için yardım merkezleri kurduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla insani yardımları kontrol altına almasını sağlayacak 4 sözde "yardım dağıtım merkezi" kurduğunu ve bu merkezlerin uluslararası yardım kuruluşları tarafından işletildiğini, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren bir Amerikan özel güvenlik şirketi tarafından korunduğunu iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Son haftalarda, Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşları tarafından işletilen ve bir Amerikan sivil güvenlik şirketi tarafından korunan dört dağıtım merkezinin inşası tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Ordu, bu yardım dağıtım faaliyetlerinde iş birliği yaptığını iddia ettiği yardım kuruluşlarının isimlerini açıklamadı.

Açıklamada, bu girişimin "siyasi makamların talimatları doğrultusunda, ABD ile sıkı bir koordinasyon içinde ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini sağlama çabaları kapsamında" gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Ordu tarafından paylaşılan haritaya göre, bu merkezlerden üçü, İsrail'in "Morag Koridoru" olarak adlandırdığı, Gazze'nin güneyinde Refah ile Han Yunus'u ayıran bölgede, dördüncü merkez ise İsrail'in "Netzarim Koridoru" adını verdiği, Gazze'nin kuzeyi ile geri kalan bölgeleri ayıran yerde bulunuyor.

Yerel basın, merkezlerin açılmasının ardından özellikle Tel Sultan bölgesinde yoğun bir karışıklığın yaşandığını ve silah seslerinin duyulduğunu kaydetti.

İsrail, "Gazze'ye İnsani Yardım Vakfı" maskesiyle Filistinlileri göçe zorlamayı planlıyor

Mart ayının başından bu yana Gazze Şeridi'ne insani yardımları engelleyen İsrail'in, "Gazze İnsani Yardım Vakfı" adlı kuruluş yoluyla Filistinlileri bölgeden göçe zorlamayı planladığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Gazze'deki Filistin hükümetinin yanı sıra ABD ve İsrail basınından kaynaklar, söz konusu vakfın, Tel Aviv yönetiminin amaçları doğrultusunda çalıştığını ifade ediyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye yönelik yardım geçişlerini kısıtlayarak, yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusu açlığa sürüklüyor.

Tel Aviv hükümetinin verilerine göre, bu tarihten itibaren yalnızca 87 yardım tırının Gazze'ye girişine izin verildi. Oysa Gazze'nin, günlük en az 500 yardım ve tıbbi malzeme tırına, ayrıca 50 tır hayat kurtarıcı yakıta ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Gazze'de 4 Yardım Merkezi Açıldı - Son Dakika

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