İsrail'den Gazze'nin Kuzeyine İşgal Çağrısı

Güncel

İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrailli esirler dönene kadar 5 Ekim'den bu yana şiddetli saldırılar düzenledikleri ve kuşatma uyguladıkları Gazze'nin kuzeyinin işgal edilmesi çağrısında bulundu.

İsrailli Kanal 12 televizyonunun haberine göre, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin toplantısında konuşan Smotrich, Gazze'nin kuzeyinin işgal edilmesini istedi.

Bakan Smotrich, "Esirleri geri getirmek için Gazze'nin kuzeyinin tamamını işgal etmeliyiz ve Hamas'a esirler serbest bırakılmazsa egemenliğimizi kullanacağımızı ve orada sonsuza kadar kalacağımızı açıkça bildirmeliyiz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde şiddetlenen saldırılarının devam etmesini ısrarla savunan, "(Gazze'de) bir anlaşmaya varamayız, çünkü bu teslim olmak ve yenilgiye uğramak anlamına gelir." dedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine 5 Ekim'den bu yana şiddetli saldırılar ve sıkı kuşatma uyguluyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 922 Filistinli öldü, 103 bin 898 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.