İsrail'den Gazze'ye Yeni Plan: Kuzeyi İnsansız Hale Getirme

İsrail'in uluslararası kuruluşları dışlayarak Gazze Şeridi'nde insani yardımların dağıtımı için oluşturacağı yeni mekanizmayla bölgenin kuzeyini "tamamen insansız hale" getirmeyi hedeflediği belirtildi.

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Daron Kadoş, "İsrail'in Gazze'nin kuzeyini boşaltma planı: Yeni insani yardım dağıtım mekanizması Gazze'nin kuzeyini nasıl tamamen insansız bir bölgeye dönüştürecek?" başlıklı haberinde, bu mekanizmanın ayrıntılarına yer verdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde, Refah ile Han Yunus'u ayıran Morag Koridoru'nda ve Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'nda ABD'li şirketler aracılığıyla yardım dağıtmak üzere 4 merkez kuracağı belirtilen haberde, Netzarim Koridoru'nda inşa edilen merkezin Selahaddin Caddesi üzerinde yer aldığı, bununla Gazze'nin kuzeyi ve orta kesiminde yaşayan Filistinlilerin, güneydeki Refah'a gitmelerine gerek kalmadan dağıtım merkezlerine daha rahat ulaşmalarının sağlanacağı öne sürüldü.

"Netzarim Koridoru'nun güneyinde bir merkez kurulmasının amacının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden merkeze gelen hiç kimsenin Netzarim Koridoru'nun kuzeyine geri dönememesi ve koridorun güneyinde kalmaya zorlanması" olduğuna işaret eden Kadoş, bunun "Filistinliler için tek yönlü bir bilet" anlamına geleceğini ifade etti.

İsrail'in "Gazze sakinlerinin kuzeyden güneye yerinden edişi hızlandırmayı" planladığını aktaran Kadoş, İsrail'in bu planının Gazze'nin kuzeyinin "tamamen" tahliyesine katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyini tamamen boşaltmayı hiçbir zaman başaramadığını belirten Kadoş "Onlarca tahliye bildirimine rağmen, 200 bin ila 300 bin Filistinliden oluşan dirençli bir grup, Netzarim ekseninin güneyinden ayrılmayı reddederek, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kaldı. İsrail bu kez bu planın Gazze halkına başka seçenek bırakmayacağını ve onları güneye tahliye etmeye zorlayacağını düşünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İsrail destekli "yardım"

ABD ve İsrail destekli "Gazze İnsani Yardım Vakfı" ilerleyen günlerde Gazze Şeridi'nin güneyinde yoğunlaşacak şekilde 4 dağıtım merkezi kuracağını duyurmuştu.

ABD yönetiminin desteğiyle Gazze Şeridi'ne "yardım akışını sağlamak üzere" kurulan kuruluşu, mayıs sonuna kadar "bölgedeki operasyonlarını" başlatmak için İsrail ile anlaşmaya vardığını bildirmişti.

Açıklamada, İsrail'in, "Gazze'nin her bölgesine yardım ulaştırılabilmesi için daha fazla yardım noktası kurulmasına da onay verdiği" aktarılmıştı.

İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından kurulan bir "insani yardım fonuna" bağlı bir şirketin, gelecek hafta İsrail'in boğucu ablukası altında Gazze'deki Filistinlilere silahlı ve savaş eğitimi almış personel aracılığıyla yardım dağıtacağını şeklinde habere yer vermişti.

Gazete, yardımların 24 Mayıs'a kadar "eski yöntemle", yani Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçecek tırlarla ulaştırılacağını, içindekilerin Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşları tarafından dağıtılacağını iddia etmiş bu tarihten sonra da "yeni yöntemin" başlayacağını öne sürmüştü.

Söz konusu şirketin, BM kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşları yerine, İsrail ordusunun koruduğu belirli bölgelere "yardım dağıtmayı" amaçlaması tartışmalara yol açıyor.

BM ve uluslararası örgütler, mevcut kanallar, yani BM kuruluşları ve uluslararası yardım örgütleri aracılığıyla yardımların yeniden başlatılması ve sürdürülmesi çağrısında bulunuyor.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, 23 Nisan'da İsrail'in BM'nin Gazze'ye yardım dağıtma planını reddettiğini açıklamıştı.

ABD'nin İsrail'e baskı yaptığı aktarılmıştı

İsrail, 2 Mart'ta Gazze'ye insani yardım geçişini durdurarak bölgede insani bir felaket yaşanmasına neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu dönüşünde Gazze'ye insani yardım girişi konusunda ilerleyen günlerde gelişmeler yaşanacağını kaydetmişti.

İsrail basını, ABD'nin gerek ateşkes gerekse de insani yardım geçişine izin verilmesi konusunda İsrail'e baskı yaptığını öne sürmüştü.