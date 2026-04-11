İsrail'den Güney Kore'ye Tepki

11.04.2026 02:46
İsrail, Güney Kore Devlet Başkanı'nın videoyu alıntılayarak eleştirmesine sert yanıt verdi.

İsrail, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un İsrail askerlerinin Filistinli bir çocuğu öldürerek çatıdan attığı görüntüleri alıntılaması ve sorumluların hesap vermesini istemesine tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Myung'un videoyu alıntılaması ve olaya ilişkin açıklamalarının "kabul edilemez ve şiddetle kınanmayı hak ettiği" iddia edildi.

Lee'nin alıntıladığı videonun, 2024 yılında yaşanan bir olaya ait olduğu belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli çocuğu öldürerek çatıdan atmasının "olayın yaşanmasının ardından kapsamlı bir şekilde araştırıldığı" öne sürüldü.

İsrail askerlerinin, Filistinli çocuğu öldürerek çatıdan attığı dönemde "tehditlerle karşı karşıya olduğu" savunulan açıklamada, "Sayın Devlet Başkanı, garip bir şekilde bu eski hikayeyi dezenformasyon yayan kaynaklardan alıntılayarak yeniden gündeme getirmiştir." ifadesine yer verildi.

Güney Kore Devlet Başkanı, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi çatıdan attığı videoyu alıntıladı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi öldürerek çatıdan attığı görülen bir videoyu alıntılayıp yeniden paylaşmış ve sorumluların hesap vermesini istemişti.

Paylaşımında Lee, "Bunun doğru olup olmadığını ve eğer doğruysa hangi önlemlerin alındığını öğrenmemiz gerekiyor. Karşı çıktığımız (savaşta) istismara zorlanan kadınlar, Holokost veya savaş zamanı katliamlardan farklı değil." ifadesini kullanmıştı.

Lee'nin paylaşımlarının altında birçok Güney Koreli de İsrail'in bölgedeki katliamlarını eleştirerek, söz konusu paylaşımına destek vermişti. Lee'nin paylaşımı ülke içinde kısa sürede 3,5 milyona yakın etkileşim almıştı.

Öte yandan, Lee'nin İsrail ordusunun saldırılarını şimdiye kadar ilk kez X hesabından kamuoyu önünde açık şekilde eleştirmesi dikkat çekti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güney Kore, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
