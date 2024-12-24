İsrail'den Husilere Sert Tehdit - Son Dakika
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İsrail'den Husilere Sert Tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Husilerin liderlerini hedef alacaklarını duyurdu.

24.12.2024 01:16
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen'deki Husilerin liderlerini öldürme tehdidinde bulunarak, " Tahran, Gazze ve Lübnan'da Heniyye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımızın aynısını Hudeyde ve Sana'da da yapacağız." dedi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Katz, Yemen'deki İran destekli Husilere "sert bir darbe" indireceklerini açıklamasını yaptı.

Husilerin stratejik altyapılarını vuracaklarını ve liderlerini hedef alacaklarını belirten Katz, "Tahran, Gazze ve Lübnan'da Heniyye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımızın aynısını Hudeyde ve Sana'da da yapacağız." dedi.

"Hamas'ı yendik, Hizbullah'ı yendik, İran'daki savunma sistemlerini kör ettik ve (füze) üretim sistemlerine zarar verdik." diyen Katz, Husiler'e "sert bir şekilde" saldıracaklarını söyledi.

Katz, "İsrail'e karşı elini kaldıran herkesin eli kesilecek ve İsrail ordusunun uzun kolu onlara vuracak ve görülmemiş hesabı görecek." ifadeleriyle Husileri tehdit etti.

Savunma Bakanı Katz, ayrıca yaptığı açıklamayla ilk kez Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı İsrail'in yaptığını doğruladı.

Hamas lideri İsmail Heniyye uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmiş ancak Tel Aviv yönetimi bugüne kadar sorumluluk üstlenmemişti.

Ayrıca ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X hesabından yapılan paylaşımda, USS Harry S. Truman uçak gemisinde Husiler'e karşı saldırılar için hazırlıkların yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'den Husilere Sert Tehdit - Son Dakika

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