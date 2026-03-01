İsrail'den İran'a Hava Saldırısı - Son Dakika
İsrail'den İran'a Hava Saldırısı

01.03.2026 20:54
İsrail ordusu, İran'a 700'den fazla sorti yaparak Tahran'a saldırılar düzenledi. 201 ölü.

İsrail ordusu, savaş uçaklarının İran'a yönelik saldırılarda 700'den fazla sorti yapıp binlerce mühimmat kullandığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, son 24 saatte İran'ın başkenti " Tahran'a giden yolun açıldığı" ileri sürüldü.

Son saatlerde, İsrail savaş uçaklarının Tahran semalarında hava üstünlüğü sağlayıp çok sayıda hedefi vurarak imha ettiği öne sürülen açıklamada, vurulan hedefler arasında balistik füze rampaları, karargahlar, İran hava savunma sistemleri ve Tahran yönetimine ait komuta merkezleri bulunduğu iddia edildi.

Açıklamada, İran'a saldırıların başlamasından bu yana İsrail'e doğru fırlatılan 50'den fazla insansız hava aracının (İHA) önlendiği öne sürüldü.

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail saldırıların başlamasından itibaren ilk 36 saatte İran'a 2 binden fazla bomba attı.

Sadece 36 saatte atılan 2 binden fazla bomba, İsrail'in Haziran 2025'teki 12 günlük savaşta kullandığı toplam mühimmatın yaklaşık yarısına tekabül ediyor.

İsrail savaş uçakları İran'a saldırılarda menzilli füzeler yerine hedefin üzerine bomba bırakıyor ve İsrail ordusu, Tahran'daki hedeflere saldırı düzenlerken "hava üstünlüğünü korumayı amaçladığını" ileri sürüyor.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İsrail, Tahran, İran, Son Dakika

