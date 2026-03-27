Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'den İran'a Hava Saldırısı

27.03.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İran'da 3 bölgeye hava saldırıları düzenledi, saldırılar aynı anda Beyrut'u da hedef aldı.

İsrail ordusu, İran'da 3 ayrı bölgeye "kapsamlı" hava saldırıları başlattığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının İran'a ait altyapı ve tesisleri eş zamanlı şekilde hedef aldığı öne sürüldü.

İran'ın 3 ayrı bölgesini hedef alan "kapsamlı" hava saldırılarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarla aynı anda gerçekleştirildiği ifade edildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 19:27:41. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.