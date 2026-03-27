İsrail'den İran'a Hava Saldırısı

İsrail ordusu, İran'da 3 ayrı bölgeye "kapsamlı" hava saldırıları başlattığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının İran'a ait altyapı ve tesisleri eş zamanlı şekilde hedef aldığı öne sürüldü.

İran'ın 3 ayrı bölgesini hedef alan "kapsamlı" hava saldırılarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırılarla aynı anda gerçekleştirildiği ifade edildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.